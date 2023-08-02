TÜRİB Genel Müdürü Kırali: "Ülkemizde depolarımız dolu ve hasat da iyi durumda"

ANKARA Türkiye Ürün İhtisas Borsası Genel Müdürü Ali Kırali, "Rusya- Ukrayna Savaşı ile Toprak Mahsulleri Ofisi piyasaya ağırlığını koydu. Ülkemiz bolluk, ürünlerin çokluğu, depoların doluluğu anlamında çok rahat bir noktada. Bu nedenle tahıl koridorunda yaşanan kriz, iç piyasayı çok az etkiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRİB Genel Müdürü Kırali, Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneğince TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada TÜRİB'in çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Kırali, buğday, arpa ve mısır başta olmak üzere 17 üründe işlem gerçekleştirdiklerini, bu üç ürünün TÜRİB'deki işlemlerin yüzde 90'ını oluşturduğunu aktardı. Elektronik ürün senedi yatırımcı sayısının 200 bine ulaşmasında lisanslı depoların kapasitesinin 4 yılda 2 katına çıkmasının etkili olduğuna vurgu yapan Kırali, "TÜRİB teorik olarak ülkedeki hububat ticaretinin dörtte birinin döndüğü bir borsa" dedi. Kırali, TÜRİB'in borsadaki işlem hacmine ilişkin, "Sene sonunda çok daha yukarıda bir hedefimiz var. Bu sene 95 milyar liralık işlem hacmini hedefliyoruz. Borsamızda 4 yılda 133 milyar liralık işlem hacmi gerçekleşti. 33 milyon ton ürün el değiştirdi ve 835 bin işlem yapıldı" açıklamasında bulundu.

TÜRİB İslami ürünler piyasası oluşturacak

"TÜRİB Teverruk Piyasası" adı altında İslami ürünler piyasası açacakları bilgisini veren Kırali, şöyle devam etti: "Bu neye yarayacak? katılım bankalarımızın kendi aralarındaki para piyasası, onların standartları gereği ürün üzerinden yapılması gerekiyor. Şu anda Londra Metal Borsası ve Malezya Palmiya Borsası'nda yapılıyor. Bunun finansal güvenlik açısından çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. İki tarafı da Türk bankası olan fon alışverişlerinde işlemler Londra ve Malezya'daki piyasalarda yapılıyor. Lisanslı depolarda malın varlığının ispatlandığı bir altyapı bugüne kadar ülkemizde yoktu. Lisanslı depolar ve TÜRİB'le bu altyapı açıldı. Bizim altyapı yatırımıyla bu piyasayı açmamızla inşallah bu işlemleri Türkiye'ye çekiyor olacağız."

"Ülkemiz bolluk, ürünlerin çokluğu, depoların doluluğu anlamında çok rahat bir noktada"

TÜRİB Genel Müdürü Kırali, korona virüs ve Rusya-Ukrayna Savaşı ile arka arkaya ekstrem iki yıl yaşandığını vurgulayarak, "Rusya-Ukrayna Savaşı ile Toprak Mahsulleri Ofisi piyasaya ağırlığını koydu. Ülkemiz bolluk, ürünlerin çokluğu, depoların doluluğu anlamında çok rahat bir noktada. Bu nedenle tahıl koridorunda yaşanan kriz, iç piyasayı çok az etkiliyor. Kısa vadede ülke olarak rahatız. Ben bu krizin uzamayacağını tahmin ediyorum. Çünkü Rusya'da da bereketli bir hasat oldu, onların da ürünü oradan çıkarması lazım. İnşallah bu gelirim kısa zamanda nihayete erecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Tahıl koridorunda yaşanan sorunun uzamasının tahıl üretimi az olan ülkelerde kriz çıkarabileceğini öne süren Kırali, hububatın altın değerinde bir ürün olduğunu kayderek, "Çok zorlukla, dalgalı şartlarda üretiliyor. Bunca zorluktan sonra bu ürünü nereye koymak istiyoruz. Çünkü bunu saklamak da önemli. Bu kadar değerli bir üründe fireyi minimuma indirmemiz gerekiyor. Hububat rekoltesinin dörtte birinin saklanabilmesi, gelinen 10 yılda çok önemli bir kapasite ama bunu daha da yukarıya götürmemiz gerekiyor" diye konuştu.