Fibabanka Krediler Genel Müdür Yardımcısı Turgay Hasdiker, Fibabanka Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Üyesi olarak atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan ve bankacılık sektöründe 30 yılı aşkın tecrübesi bulunan Hasdiker, kariyerine 1991'de Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de başladı.

Hasdiker, burada Kurumsal ve Ticari Krediler ile Kredi Tahsis bölümlerinde çeşitli görevlerde bulundu, 2003-2006 döneminde Oyakbank AŞ'de Kurumsal ve Ticari Krediler Tahsis Bölümü'nde, 2006-2011 döneminde ING Bank AŞ'de Ticari ve KOBİ Pazarlama Bölümü'nde yöneticilik yaptı.

Fibabanka bünyesine 1 Mart 2011'de katılan ve Krediler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Turgay Hasdiker, yeni görevinde Fibabanka'nın stratejik hedeflerine katkı sunmaya Yönetim Kurulu çatısı altında devam edecek.

Hasdiker, aynı zamanda gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından bankanın Kredi Komitesi Üyesi olarak yeni görevini sürdürecek.