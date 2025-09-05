Haberler

Turgay Hasdiker Fibabanka Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Üyesi Olarak Atandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fibabanka Krediler Genel Müdür Yardımcısı Turgay Hasdiker, bankanın Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Üyesi olarak atandı. 30 yılı aşkın deneyime sahip Hasdiker, Fibabanka'nın stratejik hedeflerine katkıda bulunmaya devam edecek.

Fibabanka Krediler Genel Müdür Yardımcısı Turgay Hasdiker, Fibabanka Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Üyesi olarak atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan ve bankacılık sektöründe 30 yılı aşkın tecrübesi bulunan Hasdiker, kariyerine 1991'de Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de başladı.

Hasdiker, burada Kurumsal ve Ticari Krediler ile Kredi Tahsis bölümlerinde çeşitli görevlerde bulundu, 2003-2006 döneminde Oyakbank AŞ'de Kurumsal ve Ticari Krediler Tahsis Bölümü'nde, 2006-2011 döneminde ING Bank AŞ'de Ticari ve KOBİ Pazarlama Bölümü'nde yöneticilik yaptı.

Fibabanka bünyesine 1 Mart 2011'de katılan ve Krediler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Turgay Hasdiker, yeni görevinde Fibabanka'nın stratejik hedeflerine katkı sunmaya Yönetim Kurulu çatısı altında devam edecek.

Hasdiker, aynı zamanda gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından bankanın Kredi Komitesi Üyesi olarak yeni görevini sürdürecek.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
Banka SMS göndermeye başladı! Milyonlarca kişinin IBAN numarası değişiyor

Banka SMS göndermeye başladı! Milyonlarca kişinin IBAN numarası değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Mourinho iddialarına yalanlama geldi

İddialar doğru mu? Fenerbahçe'den Mourinho açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.