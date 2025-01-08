TÜREB Başkanı İbrahim Erden, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Erden, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" özel kategorisinde, Emin Sansar'ın "Kutlamalar" başlıklı fotoğrafını seçen Erden, Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Meydanı'nda toplanan vatandaşların, ülkelerindeki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından gösterdiği sevince dikkati çekti.

Erden, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde, Alper Tüydeş'in "Otlar arasında" başlıklı fotoğrafını oylayarak, göçmen kuşların yaban hayatı açısından çok önemli olduğunu söyledi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın, "O bakış" fotoğrafını seçen Erden, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırıların dünyaya duyurulması açısından bu fotoğrafı oyladığını kaydetti.

Erden, "Günlük Hayat" kategorisinde Beytullah Eles'in, "Halı motifi" başlıklı fotoğrafının seçerek, fotoğrafı renkler ve büyüklük açısından estetik bulduğunu ifade etti.

"Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı fotoğrafını oylayan Erden, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye-Gürcistan maçında milli futbolcu Arda Güler'in gol sonrası sevincinin çok etkileyici olduğunu dile getirdi.