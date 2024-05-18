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TÜRAP, Arap iş insanlarını tarım ve sanayi sektörlerine çekmeye çalışıyor

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Türk ve Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) Genel Başkanı Sabuhi Attar, Türkiye'de genelde gayrimenkule yatırım yapmayı tercih eden Arap iş insanlarını tarım ve sanayi sektörlerine çekmeye çalıştıklarını belirtti.

Türk ve Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) Genel Başkanı Sabuhi Attar, Türkiye'de genelde gayrimenkule yatırım yapmayı tercih eden Arap iş insanlarını tarım ve sanayi sektörlerine çekmeye çalıştıklarını belirtti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Attar, Arap ülkeleri ve Türkiye arasında ekonomik işbirliğini artırmak amacıyla dernek ve Turabexpo Fuarcılık işbirliğiyle 5-6 Haziran'da İstanbul'da Türk-Arap Ekonomi Zirvesi ile 10. Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı ve 8. Türk-Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı'nı eş zamanlı olarak gerçekleştireceklerini belirtti.

Zirve ve fuarlar kapsamında Arap ülkelerinden bine yakın iş insanını ağırlayacaklarını bildiren Attar, etkinliklerin ikili işbirlikleri ve ortak yatırımları canlandıracağına inandıklarını kaydetti.

Türkiye'nin Arap coğrafyasına yaptığı ihracatın artış ivmesini sürdürdüğünü aktaran Attar, "Güzel rakamlara ulaştık. Baharat Yolu'nun önemi arttı. Cumhurbaşkanımız da geçen ay bu konuyla ilgili toplantılar yaptılar. İnşallah bu projeyle ilgili biz de çalışmalar yapıyoruz. Hem Türk firmalarımızı hem Arap firmalarımızı bir araya getirip yatırım ve projeleri masaya yatırıyoruz." dedi.

Gıda ürün ve teknolojilerinin Arap ülkeleri için çok önemli olduğunu, bu konuda bir sanayileşme çabası içinde olduklarını belirten Attar, "Onların ihtiyaç duyduğu makineler Türkiye'de üretildiği için gıda teknolojisi buluşması çok önemli. Arap ülkelerinin sanayileşmesi ve kalkınmasını bir hamle olarak görüyoruz ve destekliyoruz. Türkiye'den bu anlamda ticaret yapılabilir, bununla ilgili önemli sinyaller aldık." diye konuştu.

Sabuhi Attar, geçmiş dönemde Arap iş insanlarının Türkiye'de daha çok gayrimenkul üzerine yatırım yapmayı tercih ettiğini ifade ederek amaçlarının bu yatırımları sanayi ve tarıma yöneltmek olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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