TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'ndeki yangının kontrol altına alındığını bildirdi

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), İzmit Rafinerisi'nde tank sahasında meydana gelen alevlenmenin kontrol altına alındığını açıkladı. Olayda etkilenen çalışan bulunmamakta ve operasyonlar normal şekilde devam etmektedir.

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), İzmit Rafinerisi'nde tank sahasında meydana gelen alevlenmenin kontrol altına alındığını bildirdi.

TÜPRAŞ'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İzmit Rafinerimizde bu akşam saat 21.30 civarında tank sahasında bir alevlenme meydana gelmiş olup teknik emniyet ekiplerimiz tarafından hızlıca kontrol altına alınmıştır. Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Operasyonlarımız normal olarak devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

