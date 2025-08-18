Tüpraş'ın Ditaş Denizcilik'ine Uluslararası Ödül

Tüpraş'ın denizyolu taşımacılığı alanındaki iştiraki Ditaş Denizcilik'e ait T. Caroline adlı geminin mürettebatı, Akdeniz'de batma tehlikesi geçiren bir yelkenli personeline yönelik başarılı kurtarma operasyonu nedeniyle Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından "Denizde Üstün Cesaret Teşekkür Mektubu" ile takdir edildi.

Türkiye'nin önde gelen denizcilik şirketlerinden Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. ve filosunda bulunan T. Caroline tanker personeli, sektörün uluslararası alanda en prestijli mektuplarından birine layık görüldü.

Ditaş Denizcilik'e ait T. Caroline isimli geminin mürettebatı, 20 Şubat tarihinde sert hava koşulları nedeniyle batma tehlikesi yaşayan bir yelkenliyi kurtarma operasyonu gerçekleştirmişti. Yelkenlinin yardım çağırısı üzerine rotasını değiştiren T. Caroline gemisi mürettebatı, 7,5 saat süren zorlu operasyon sonuncunda yelkenlideki 2 kişiyi kurtarmıştı.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, T. Caroline isimli tanker mürettebatı ve Ditaş Denizcilik'e kurtarma operasyonu nedeniyle "Denizde Üstün Cesaret Teşekkür Mektubu" iletti.

Mektup, denizde tehlike altındaki kişilerin hayatlarını kurtarmak amacıyla sergilenen çaba ve profesyonelliğin takdir edilmesi amacıyla mürettebat ve şirkete yönelik olarak takdim ediliyor. Mektup aynı zamanda sektörün en prestijli cesaret ve kahramanlık nişanelerinden biri olarak kabul ediliyor.

17 tankeri ile Türkiye'nin en büyük akaryakıt ürün taşıma filolarından birine sahip denizyolu taşımacılığı şirketlerinden Ditaş, 50 yılı aşkın süredir ham petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı alanında faaliyet gösteriyor. - İSTANBUL