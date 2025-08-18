Tüpraş'ın Ditaş Denizcilik'ine Uluslararası Ödül

Tüpraş'ın Ditaş Denizcilik'ine Uluslararası Ödül
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ditaş Denizcilik'in T. Caroline gemisinin mürettebatı, Akdeniz'de batma tehlikesi geçiren bir yelkenlinin kurtarılması nedeniyle IMO tarafından takdir edildi.

Tüpraş'ın denizyolu taşımacılığı alanındaki iştiraki Ditaş Denizcilik'e ait T. Caroline adlı geminin mürettebatı, Akdeniz'de batma tehlikesi geçiren bir yelkenli personeline yönelik başarılı kurtarma operasyonu nedeniyle Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından "Denizde Üstün Cesaret Teşekkür Mektubu" ile takdir edildi.

Türkiye'nin önde gelen denizcilik şirketlerinden Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. ve filosunda bulunan T. Caroline tanker personeli, sektörün uluslararası alanda en prestijli mektuplarından birine layık görüldü.

Ditaş Denizcilik'e ait T. Caroline isimli geminin mürettebatı, 20 Şubat tarihinde sert hava koşulları nedeniyle batma tehlikesi yaşayan bir yelkenliyi kurtarma operasyonu gerçekleştirmişti. Yelkenlinin yardım çağırısı üzerine rotasını değiştiren T. Caroline gemisi mürettebatı, 7,5 saat süren zorlu operasyon sonuncunda yelkenlideki 2 kişiyi kurtarmıştı.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, T. Caroline isimli tanker mürettebatı ve Ditaş Denizcilik'e kurtarma operasyonu nedeniyle "Denizde Üstün Cesaret Teşekkür Mektubu" iletti.

Mektup, denizde tehlike altındaki kişilerin hayatlarını kurtarmak amacıyla sergilenen çaba ve profesyonelliğin takdir edilmesi amacıyla mürettebat ve şirkete yönelik olarak takdim ediliyor. Mektup aynı zamanda sektörün en prestijli cesaret ve kahramanlık nişanelerinden biri olarak kabul ediliyor.

17 tankeri ile Türkiye'nin en büyük akaryakıt ürün taşıma filolarından birine sahip denizyolu taşımacılığı şirketlerinden Ditaş, 50 yılı aşkın süredir ham petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı alanında faaliyet gösteriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı

Memurlar dediklerini yaptı
Bahçeli'nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu'nun aracının önünü kestiler

Bahçeli'nin memleketinde Ağıralioğlu'nun aracını durdurdular
Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
Kapadokya'da navigasyonun azizliğine uğrayan sürücü

Kapadokya'da navigasyonun azizliğine uğrayan sürücü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü

Korkutan virüs hızla yayılıyor! Binlerce kişiye bulaştı, 90 kişi öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.