Tunceli Tüketici Hakem Heyeti Ekim Ayı Verilerini Açıkladı

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Hakem Heyeti, ekim ayında 51 başvuru alırken toplam 984 bin 453 TL tutarındaki uyuşmazlık dosyalarını incelemeye aldı. Ay boyunca 58 dosya karara bağlandı.

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Hakem Heyeti, ekim ayına ilişkin başvuru verilerini kamuoyu ile paylaştı. Buna göre ay boyunca heyete toplam 51 tüketici şikayeti ulaştı. Başvuruların toplam uyuşmazlık tutarı 984 bin 453 TL olarak kayıtlara geçti. Şikayetler sektörlere göre; perakende ticaret 36, abonelik hizmetleri 5, diğer hizmetler 3, finansal hizmetler 3, ulaşım/sağlık/eğitim 3 ve turizm hizmetleri 1 şeklinde dağıldı. Heyet, ekim ayında toplam 58 dosya hakkında karar verdi. Karar dağılımlarına bakıldığında satıcı ve sağlayıcı lehine verilen kararların daha fazla olduğu görülürken; tüketici lehine 18, satıcı/sağlayıcı lehine 38 ve görevsizlik yönünde 2 karar alındı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, tüm başvuruların titizlikle incelendiğini belirterek, "Tüketicilerimizin haklarının korunması için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımız, Tüketici Hakem Heyeti başvurularını e-Devlet üzerinden son derece kolay bir şekilde gerçekleştirebilir ya da il müdürlüğümüze gelerek yüz yüze başvuru yapabilirler" ifadelerini kullandı.

Tunceli Ticaret İl Müdürü ve aynı zamanda Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Kayahan Topal, açıklamasının devamında tüketici eğitimlerinin önemine dikkat çekti. Başkan Topal, "Tüketicilerimizin birçoğu aslında haklı olmalarına rağmen yanlış başvuru nedeniyle mağduriyet yaşayabiliyor. Bu nedenle tüketicilerin bilinçlenmesi ve mağduriyet yaşamaması adına Tunceli Valimiz Sayın Şefik Aygöl'ün talimatları doğrultusunda tüketici bilinçlendirme eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimleri belirli aralıklarla şehrimizde sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - TUNCELİ