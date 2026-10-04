Tunceli'de Zembul Kadın Kooperatifine 746 bin liralık makine desteği sağlanacak

Tunceli'de faaliyet gösteren Zembul Kadın Kooperatifine 746 bin liralık makine ve ekipman desteği sağlanacak.

Tunceli'de kadınların üretime ve ekonomik hayata daha fazla katılım sağlaması amacıyla kadın kooperatiflerine yönelik destekler devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'nın Kooperatifleri Destekleme Programı (KOOP-DES) kapsamında, Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü tarafından kentte faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin üretim imkanlarının geliştirilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Kentte bulunan 6 kadın kooperatifinden Mazgirt Kadın Kooperatifi ile Zembul Kadın Kooperatifine bugüne kadar makine, ekipman ve personel desteğinde bulunulurken, 2026 yılı destekleri kapsamında Zembul Kadın Kooperatifine 746 bin liralık yeni bir makine ve ekipman desteği sağlanacak.

"Kadınlarımız ne kadar güçlü olurlarsa kooperatiflerimiz o kadar güçlü olacaklardır"

Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, kadın kooperatiflerinin üretime ve ekonomik hayata katkısının önemine dikkat çekerek, "Kooperatiflerimiz kadınlarımızın üretime ve ekonomik hayata katkı sağlaması adına büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat'ın destekleri ve Tunceli Valisi Şefik Aygöl'ün de katkılarıyla ilimizde Ticaret İl Müdürlüğü olarak bizler de destekler sağlıyoruz. İlimizde 6 adet kadın kooperatifi bulunuyor. Bugüne kadar Ticaret Bakanlığı ve Ticaret İl Müdürlüğü olarak bizler 2 kooperatife destek sağladık. Mazgirt Kadın Kooperatifi ve Zembul Kadın Kooperatifimize makine, ekipman ve personel desteğinde bulunduk. 2026 yılı KOOPDES destekleri kapsamında da Zembul Kadın Kooperatifine 746 bin liralık bir destek sağlamış bulunuyoruz. Bizler inanıyoruz ki kadınlarımız ne kadar güçlü olurlarsa kooperatiflerimiz o kadar güçlü olacaklardır. Kooperatiflerimizin ve kadınlarımızın güçlü olması da ekonomimize katkı sağlayacaktır" dedi.

"Bu destekler bizi teşvik ediyor"

Zembul Kadın Kooperatifi Kurucu Başkanı Yıldız Gündüz ise sağlanan desteğin kooperatifin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve ihtiyaç duyulan ekipmanların temin edilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Başkan Gündüz, "Zembul Kadın Kooperatifi çalışıyor, üretiyor. Evet kendi ihtiyaçlarını karşılıyor. Ama bir işletmenin ihtiyaçları gerçekten bitmiyor. Ne demirbaş ihtiyaçları ne tadilat ihtiyaçları bitiyor ve Zembul'ün fiziksel şartları çok zor olan bir işletme. Kazancımızdaki ilk hedefimiz daha çok kadınların çalışma şartlarının rahatlatılması. Örneğin başlarken hamur yoğurma makinamız yoktu, sürekli elimizle hamuru yoğuruyorduk ve bu ciddi bir kas gücü gerektirirdi. Sonra kazandıklarımızla birçok ekipman aldık. Bu yıl da yine ihtiyaçlarımızın bitmemesi nedeniyle Ticaret Bakanlığı'nın Kooperatifleri Destekleme programına başvurmuştuk. O programdan 746 bin lira makine ve ekipman desteği alacağız, buradaki ihtiyaçlarımız karşılanacak. Bu çok büyük bir katkı. Kadın kooperatiflerinin bu noktada destekleniyor olması, Ticaret Bakanlığı'nın bu programının uygulanmasının kolay olması yerelde İl Müdürlüklerinin, Valinin bu konuda ki desteği ve duyarlılığı gerçekten kooperatifleri geliştiren bir noktada. Bu destekler bizi teşvik ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı