Tunceli'de mart ayında denetimler sıklaştı: 168 firma incelendi

Tunceli'de tüketicinin korunması ve piyasada adil rekabet ortamının sağlanmasına yönelik denetimler artırıldı. Ticaret Bakanlığı Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yürütülen çalışmalarda yüzlerce ürün ve çok sayıda işletme mercek altına alındı. Mart ayı içerisinde il genelinde tüketicinin korunması ve piyasada adil rekabet ortamının sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda toplam 168 firma denetlendi. Gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 445 ürün incelenirken fiyat etiketi, kasa-raf uyumu, haksız fiyat artışı ve diğer mevzuat hükümlerine uygunluk kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucunda kurallara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 11 firmaya idari yaptırım uygulanırken, 2 firma ise haksız fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edildi.

Ticaret Bakanlığı Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tüketicilerimizin haklarını korumak ve piyasada düzeni sağlamak amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Mevzuata aykırı uygulamalara kesinlikle müsamaha göstermiyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı