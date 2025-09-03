Tunceli'de Prefabrik Okul Projesi Tamamlandı

Karmod, Tunceli'de gerçekleştirdiği prefabrik okul bina projesini, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi tamamlayarak teslim etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, Mazgirt ilçesinin Darıkent köyünde mayıs ayında temeli atılan 8 derslikli okulu, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına hazır hale getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Prefabrik Genel Müdürü Uğur Kadir, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan eski okul binasını prefabrik yapı modeliyle yeniden inşa ettiklerini belirtti.

Uzun ömürlü prefabrik yapı modeliyle eğitim binalarını çok kısa sürelerde tamamladıklarını vurgulayan Kadir, şöyle devam etti:

"Öncelikle prefabrik yapı sisteminin güvenli bir model olduğunu vurgulamak isterim. Yapı güvenliğiyle beraber modele özel üretim sistemi imalat ve kurulum aşamasında zaman açısından önemli avantajlar sağlıyor. Bu avantajlar özellikle depreme dayanıksızlığı nedeniyle yıkılan eski okul binalarının yerine yenilerinin inşasını oldukça kolaylaştırıyor. Prefabrik yapıların kurulumu diğer bina modellerine göre yüzde 70'e varan oranlarda daha hızlı seyrediyor. Bu projede olduğu gibi henüz mayıs ayında başlanan okul inşası yeni eğitim yılı başlamadan tamamlanmış oldu."

Kadir, Darıkent Ortaokulu ve İlkokulu olarak hizmet verecek yeni prefabrik okulun 410 metrekare büyüklükte olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"8 derslikli okulun inşası Tunceli Valiliğinin öncülüğünde gerçekleştirildi. Yapı bütçesi iş insanı Erdal İlaslan'ın katkılarıyla sağlandı. Darıkent Ortaokul ve İlkokulu olarak yeni eğitim yılında hizmete alınacak okul, L planda 410 metrekare büyüklükte projelendirildi. Okulda 8 dersliğin yanı sıra, müdür ve müdür yardımcısı odası, öğretmenler odası, çok amaçlı salon, sistem odası, öğretmen ve öğrenci tuvaletleri ile kazan dairesi yer alıyor."