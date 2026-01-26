Tunceli'de ramazan öncesi fiyat denetimi yapıldı

Tunceli'de ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Atatürk, Cumhuriyet ve Moğultay Mahallelerindeki fırın, kasap, lokanta ve zincir marketlerde denetim yaptı.

Haksız rekabetin ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesini amaçlayan ekipler, fiyatları tek tek not aldı.

Ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırarak son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Denetimlere katılan Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, gazetecilere, Bakanlık ve Valiliğin talimatlarıyla denetimler yaptıklarını söyledi.

Kasa-raf uyumu ve etiket kontrolü gerçekleştirdiklerini ifade eden Topal, " Tunceli'de yapılan denetimlerde birçok esnafımızın kurallara riayet ettiğini ve çok fazla olumsuzluk olmadığını gözlemledik. Özellikle bu duyarlı davranışlarından dolayı Tunceli'de hizmet veren esnafımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Topal, denetimlerin ilçelerde de devam edeceğine dikkati çekerek, "Vatandaşlarımız sıkıntı yaşaması durumunda Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi mobil uygulamasından, CİMER ve Bakanlığımızın şikayet hattı olan 175 üzerinden şikayetlerini bildirebilirler." ifadelerini kullandı.