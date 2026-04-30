Tunceli'de 120 kilometrelik sıcak asfalt hedefi için dev tesis kuruldu

Tunceli'de kurulan ve yıllık 400 bin metreküp kapasiteye sahip yeni malzeme ocağıyla, 120 kilometrelik sıcak asfalt hedefi kapsamında toplam 91 köyün yol konforunun artırılması hedefleniyor.

Tunceli'de 120 kilometrelik sıcak asfalt hedefi kapsamında Çiçekli Köyü'nde kurulan ve yıllık 400 bin metreküp üretim kapasitesine sahip malzeme ocağında çalışmalar hız kazandı. Vali Şefik Aygöl, tesis alanını ziyaret ederek yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi ve planlamaları teknik heyetle birlikte gözden geçirdi. Toplam 91 köyü modern yollarla buluşturacak olan projenin, çevreye duyarlı bir yaklaşımla ve belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanması hedefleniyor.

2026 Yılı Bütümlü Sıcak Asfalt (BSK) Yol Yapım Faaliyetleri kapsamında Çiçekli Köyü mevkisinde kurulan kırma-eleme ve yıkama malzeme ocağında incelemelerde bulunan Tunceli Valisi Şefik Aygöl, " 2026 yılı Bütümlü Sıcak Asfalt yol yapım faaliyetlerimiz kapsamında Çiçekli Köyü'nde kurduğumuz bu tesis, saatte 180 ile 240 ton, yıllık ise yaklaşık 400 bin metreküp üretim kapasitesiyle yol yapım çalışmalarımızda ihtiyaç duyduğumuz hammaddenin ana kaynağı olacaktır. Yaz dönemi için belirlediğimiz 120 kilometrelik sıcak asfalt hedefimiz doğrultusunda, 54 köyümüze doğrudan, 37 köyümüze ise dolaylı olmak üzere toplam 91 köyümüzü bu hizmetle buluşturmak için sahadaki planlamalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Tüm bu süreçleri ve malzeme ocağımızdaki çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerimizle eş güdüm içerisinde hareket ediyor, faaliyetlerimizi doğaya ve çevreye karşı gerekli tüm duyarlılığı göstererek, aldığımız tedbirlerle kararlılıkla yürütüyoruz" dedi. - TUNCELİ

