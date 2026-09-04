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Tuna Portföy SPK onayıyla faaliyete başladı

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Tuna Portföy Yönetimi, SPK'nın izniyle portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerine başladı. Şirketin sermayesi 250 milyon TL, tavanı 1,25 milyar TL olup ortakları Selçuk ve Haluk Bayraktar'dır.

Tuna Portföy Yönetimi AŞ, kuruluş ve faaliyet izinlerine ilişkin süreçlerini Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı çerçevesinde tamamlayarak portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerine başladı.

Şirket, 31 Mart 2026'da İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil edilirken, SPK'nın 24 Haziran 2026 tarihli kararıyla faaliyet izni verilmesi ve portföy yöneticiliği ile yatırım danışmanlığı yetki belgelerinin düzenlenmesi uygun bulundu. Söz konusu yetki belgesinin tarihi 2 Temmuz 2026 olarak KAP kayıtlarında yer aldı.

Tuna Portföy'ün KAP'taki şirket genel bilgi formunda ana faaliyet konusu, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi olarak tanımlanıyor. Portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve fon katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetlerinin ise gerekli izin ve yetki belgelerinin alınması şartıyla yürütülebileceği belirtiliyor.

Doğrudan yatırımcıdan kaynak toplama esasına dayanmıyor

Şirketin faaliyet yapısının doğrudan yatırımcıdan kaynak toplama esasına değil, mevzuat çerçevesinde kurulup yönetilen yatırım fonları üzerinden portföy yönetimine dayandığı görülüyor. Fonların kuruluşu ve katılma paylarının ihracı da ilgili düzenlemeler kapsamında ayrı süreçlere tabi bulunuyor.

Şirketin sermayesi 250 milyon lira, kayıtlı sermaye tavanı ise 1 milyar 250 milyon lira olarak belirlendi. Ortaklık yapısında Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar yüzde 50'şer paya sahip bulunuyor.

Kaynak: AA
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