Tüm dünya saat 21.00'e odaklandı! Piyasalar Fed'in açıklayacağı kararı bekliyor - Haberler

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Tüm dünya saat 21.00'e odaklandı! Piyasalar Fed'in açıklayacağı kararı bekliyor

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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Piyasaların gözü kulağı 3 yılı aşkın sürenin ardından faiz artırımına gitmesi beklenen ABD Merkez Bankası'nda. Saat 21.00'de açıklanacak kararla Fed'in faizi 25 baz puan artırması bekleniyor. Fed'in faiz artırımı dünya piyasalarını yakından ilgilendirirken, kararla birlikte doların değerinin artacağı, emtia fiyatlarının ise gerileyeceği tahmin ediliyor.

Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bugün açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Merakla beklenen karar Türkiye saati ile bugün 21.00'de açıklanacak. Fed Başkanı Jerome Powell, daha önce yaptığı açıklamayla faiz artışı için mart ayını işaret etmiş ve Fed'in Mart'ta yapılacak toplantısında faiz oranlarını "dikkatlice" yükseltmeye başlayacağını, ancak enflasyonun beklenen süre içerisinde düşmemesi durumunda daha agresif hamlelerde bulunmaya hazır olacağını söylemişti.

ABD'de TÜFE şubatta yüzde 0,8 artarken, yıllık yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi. Söz konusu dönemde benzin, barınma ve gıda endekslerindeki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Enflasyondaki artışın da etkisiyle faiz artırımına kesin gözüyle bakılan Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Piyasadaki beklenti Fed'in bu yıl içinde 25'er baz puanlık 7 kez faiz artırımına gitmesi yönünde. Bugün açıklanacak karar metninde sonraki dönemin yol haritasına dair ipuçları verilmesi bekleniyor.

Fed'in faiz artırımı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek. Faiz artırımıyla doların değerinin artması, emtia fiyatlarının ise gerileyeceği düşünülüyor.

Fed saat 21.00'de faiz kararını açıklayacak. 21.30'da ise Fed Başkanı Powell açıklamalarda bulunacak. Powell'ın faiz kararının ardından yapacağı açıklamalar, piyasaların seyrinde belirleyici olacak.

Fed son faiz artırımını Kasım 2018'de gerçekleştirmişti. Bu karar 2018 küresel krizinin ardından genişlemeci para politikalarını sonlandırma amacıyla alınmıştı.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Fed, Finans, Ekonomi, Güncel, Haberler

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