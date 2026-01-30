Haberler

Yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerde "zorunlu servis ücreti" yasaklandı

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, lokanta, restoran ve kafe gibi yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerin tüketicilerden servis veya masa ücreti talep etmesini yasakladı. Yeni düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerin tüketicilerden servis, masa ücreti veya benzeri isimler altında ilave ödeme talep etmesi yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre lokanta, kafe, restoran ve pastane ile benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerleri artık tüketicilerden servis, masa, kuver ücreti ve benzeri herhangi bir isim altında ilave ödeme talep edemeyecek.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
