Tüketiciler Birliği: Bez Poşet Zorunluluğu Yasal Değil

TÜKETİCİLER Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, plastik poşet uygulamasının amacının yanlış anlaşıldığını belirterek, "Plastiği azaltmak yerine, mesele sadece paraya indirgenmiş durumda. Tacirler de fırsatçılığa yöneldi. Tüketiciyi bez çanta almaya zorlamak yasal değil" dedi.

2019 yılında yürürlüğe giren poşet düzenlemesiyle tüketimin azaltılmasının hedeflendiğini hatırlatan Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, uygulamanın doğru anlaşılmadığını söyledi. Gündüz, "Bakanlığın amacı poşeti azaltmak, hatta hiç kullanılmamasıydı. Ancak tüketici 'Ben poşete para mı vereceğim, üstelik reklamını da paramla mı yapacağım?' diye düşündü. Tacirler de bu durumu fırsata çevirdi. Bazıları ise plastik poşetleri kenara bırakıp bez poşeti zorunlu tutar hale geldi. Bu yanlış bir tutum" dedi.

'TÜKETİCİLER ŞİKAYET EDEBİLİR'

Zorunlu bez poşet uygulamalarının yasal olmadığını vurgulayan Gündüz, "Ticaret Bakanlığı kararına göre tüketiciye, alışverişini taşıyabileceği bir malzeme sunmak zorundalar. 'Yok' deme hakları yok. Plastik poşet mutlaka bulundurulmalı ve ücretiyle satılmalı. Bu ücret satıcıya değil, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gidiyor. Eğer bez poşet zorunlu tutuluyorsa, tüketici bakanlığa şikayet etmeli. Fişte yazmayan fiyatlar için de hakem heyetinden farkı iade alabilirler" diye konuştu.

'KANSER VAKALARI ARTIYOR'

Plastiklerin doğada yok olma süresinin 500 ila 1000 yıl arasında olduğuna dikkat çeken Gündüz, çevresel etkileri hatırlattı. Gündüz, "Artık balıklardan soframıza gelen ürünlerde mikroplastik var. Bu da sağlığımıza doğrudan yansıyor. Eskiden kanser bu kadar yaygın değildi. Bugün neredeyse herkesin bir yakını kanserden muzdarip. Plastiğin bu etkisini göz ardı edemeyiz" dedi.

'AMAÇ YANLIŞ ANLAŞILDI'

Poşet ücretinin tüketiciyi cezalandırma amacı taşımadığını belirten Gündüz, "Amaç plastiği azaltmak. Ancak mesele yanlış anlaşıldı. Tüketicilerimiz alışverişe giderken file, bez çanta ya da taşıma çantalarıyla hazırlıklı olmalı. Benim de sürekli yanımda bez çantam vardır. Bu zor değil" diye konuştu.

Tacirlere de çağrı yapan Gündüz, "Lütfen işi fırsata dönüştürmeyin. Poşetlerinizi bulundurun, parayla satabilirsiniz. Ancak tüketiciyi bez çanta almaya zorlamak yasal değil. Burada amaç plastiği azaltmak, ticari kazanç sağlamak değil" dedi.

Haber: Aysu DURSUN - Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,