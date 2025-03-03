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Tüketici kredileri ve kredi kartı borçlarında büyük artış yaşandı

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BDDK verilerine göre, tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı borçları şubat ayında artarak devam etti. 2024-2025 arasında tüketici kredilerinde 530 milyar TL'lik bir artış yaşanırken, yılbaşından bu yana yasal takibe düşen kredi miktarı 328 milyar TL'ye ulaştı. Borç tuzağındaki artış dikkat çekti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, tüketici kredileri bireysel kredi kartlarında vatandaşın borç yükü şubat ayında da katlanarak arttı. Tüketici kredilerinde 2024 şubat ayından 2025 yılının şubat ayına kadar olan dönemde 530 milyar 828 milyon TL artış oldu. Yılbaşından bu yana iki ayda yasal takibe düşen kredi miktarı 328 milyar 754 milyon TL'ye ulaştı.

VATANDAŞIN KREDİ YÜKÜ 530 MİLYAR LİRA ARTTI

BDDK'nın 21 Şubat 2025 haftalık verilerine göre, tüketici kredileri 2 trilyon 92 milyara TL'ye ulaşırken bireysel kredi kartlarında borç 1 trilyon 875 milyar TL olarak gerçekleşti. Tüketici kredileri geçtiğimiz yıl 23 Şubat haftasında toplam 1 trilyon 562 milyar TL iken 2025 yılının 21 Şubat haftalık aynı dönemine kadar vatandaşın kredi yükünde bir yılda 530 milyar 828 milyon TL artış yaşandı.

EN ÇOK İHTİYAÇ KREDİSİ KULLANILIYOR

Vatandaşların borçlanması her geçen gün artarken tüketici kredilerinde yılın ilk ayından bu yana toplamda 73 milyar TL artış oldu. Tüketici kredilerinde en büyük pay 1 trilyon 492 milyar TL ile ihtiyaç kredilerinde olurken, konut kredisi ise 531 milyar TL ile ikinci sırada yer aldı. BDDK'nın 21 Şubat tarihli verisine göre, takipteki alacaklara düşen kredi miktarında da artış yaşandı. Batık kredi miktarı 328 milyar 754 milyon TL'ye ulaştı. Bankaların tahsil edemediği ve takipteki alacaklara düşen tüketici kredileri 69 milyar TL'yi aşarken, bireysel kredi kartlarında bu miktar 68 milyar 902 milyon TL oldu.

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Tüketici kredileri ve kredi kartı borçlarında büyük artış yaşandı
Kaynak: ANKA / Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYusuf Kanat:

saolsun reis donumuza kadar herşeyimizi alcak bizi zora sokkup kredi çememizi saglıyor

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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

hayret neden acaba

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Haber YorumlarıMGk:

Hükümet bu konu da toplanıp sıkı yönetim ilan etse yeridir.. Şu paranın tamamı marketlere gitmiştir acı olan da bu.. ev yok araba yok boşa giden harcama çünkü mutfak en büyük gider oldu inanılır gibi değil

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