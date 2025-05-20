Tüketici Güven Endeksi Mayıs'ta Artış Gösterdi

Tüketici Güven Endeksi Mayıs'ta Artış Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliğiyle yapılan ankete göre, tüketici güven endeksi Nisan ayında 83,9 iken Mayıs ayında %1,1 artışla 84,8 oldu.

Tüketici güven endeksi, Nisan ayında 83,9 iken Mayıs ayında yüzde 1,1 oranında artarak 84,8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Nisan ayında 83,9 iken Mayıs ayında yüzde 1,1 oranında artarak 84,8 oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Survivor'da şaşırtan veda! İsmail Balaman adaya veda etti

Survivor'da şaşırtan veda! Favori isim adaya veda etti
Portekiz ayakta! Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar

Portekiz ayakta! Takımdan gitmemesi için imza kampanyası başlattılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam

Dünyaca ünlü futbolcuya, "Bedava verseler almam" dedi
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu

4 günlük savaşın Fransa'ya faturası ağır! Dev anlaşmayı durdurdular
Brighton, şampiyon Liverpool'u devirdi

8. sıradaki takım, şampiyona gol yağdırdı
AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber

AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı
Akaryakıt istasyonunda genç kadını darp eden 3 kişi tutuklandı

Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak! Yanlarına kalmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.