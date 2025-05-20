Tüketici Güven Endeksi Mayıs'ta Artış Gösterdi
Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliğiyle yapılan ankete göre, tüketici güven endeksi Nisan ayında 83,9 iken Mayıs ayında %1,1 artışla 84,8 oldu.
Tüketici güven endeksi, Nisan ayında 83,9 iken Mayıs ayında yüzde 1,1 oranında artarak 84,8 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Nisan ayında 83,9 iken Mayıs ayında yüzde 1,1 oranında artarak 84,8 oldu. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi