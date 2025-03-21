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Tüketici Güven Endeksi Mart'ta Yüzde 4,6 Artış Gösterdi

Tüketici Güven Endeksi Mart'ta Yüzde 4,6 Artış Gösterdi
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Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliğiyle hesaplanan tüketici güven endeksi, Şubat ayında 82,1 iken Mart ayında yüzde 4,6 artarak 85,9 oldu.

Tüketici güven endeksi, Şubat ayında 82,1 iken Mart ayında yüzde 4,6 oranında artarak 85,9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Şubat ayında 82,1 iken Mart ayında yüzde 4,6 oranında artarak 85,9 oldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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