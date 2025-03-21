Tüketici Güven Endeksi Mart'ta Yüzde 4,6 Artış Gösterdi

Tüketici güven endeksi, Şubat ayında 82,1 iken Mart ayında yüzde 4,6 oranında artarak 85,9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Şubat ayında 82,1 iken Mart ayında yüzde 4,6 oranında artarak 85,9 oldu. - BAYBURT