Tüketici Güven Endeksi Haziran'da Yüzde 0,3 Arttı
Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası iş birliğiyle hesaplanan tüketici güven endeksi, Mayıs ayında 84,8 iken Haziran ayında 85,1 seviyesine yükseldi.
Tüketici güven endeksi, Mayıs ayında 84,8 iken Haziran ayında yüzde 0,3 oranında artarak 85,1 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mayıs ayında 84,8 iken Haziran ayında yüzde 0,3 oranında artarak 85,1 oldu. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi