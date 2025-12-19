Haberler

TÜİK: Tüketici güven endeksi yüzde 1,8 azaldı

TÜİK: Tüketici güven endeksi yüzde 1,8 azaldı
Güncelleme:
TÜİK, Aralık 2025 dönemine ait tüketici güven endeksinin yüzde 1,8 azalarak 83,5 olduğunu açıkladı. Hanenin maddi durumu ve ekonomik beklentilerde de düşüş gözlemlendi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin aralıkta yüzde 1,8 oranında azalarak 83,5 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Aralık 2025 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında azalarak 83,5 oldu. Alt endekslerindeki değişim oranlarına bakıldığında; mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 2,4 azalarak 67,9, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 0,6 azalarak 85,2, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 1,8 azalarak 78,2, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise yüzde 2,3 azalarak 102,6 değerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
500

