Tüketici Güven Endeksi Ağustos'ta Yüzde 0,9 Arttı

Tüketici güven endeksi, Temmuz ayında 83,5 iken Ağustos ayında yüzde 0,9 artarak 84,3 oldu. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi 70'e yükselirken, gelecek 12 aylık maddi durum beklentisi endeksi ise 83,8'e düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Temmuz ayında 83,5 iken Ağustos ayında yüzde 0,9 oranında artarak 84,3 oldu.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 2,6 artarak 68,2'den 70'e çıktı. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, temmuzda 84,6 iken bu ay yüzde 0,9 azalış kaydederek 83,8'e düştü.

Geçen ay 79 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 0,7 düşüşle bu ay 78,4 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise geçen ay 102,3 iken bu ay yüzde 2,5 artışla 104,8'e çıktı. - ERZİNCAN

