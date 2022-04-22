TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta: 'Yolumuza hızla devam ediyoruz'

Türkiye'nin ilk ihracat odaklı, dijital ve yeşil organize sanayi bölgesi olan Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Başkanı Gül Akyürek Balta ve yönetim kurulu üyeleri tarafından iftar programı düzenlendi.

Kurbanlı Köyünde düzenlenen iftar programına önceki dönem Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve TÜİOSB Yönetim Kurulu Üyesi Hamit İzol ile OSB başkanları, kent protokolü, TÜİOSB yatırımcıları, Kurbanlı ve Eskişehir köyleri sakinleri katıldı. Köylülerle bir süre sohbet eden Lütfi Elvan ve TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta, birer teşekkür konuşması yaptı.

Gül Akyürek Balta, TÜİOSB'nin şantiye binasında Lütfi Elvan ve Mersin Valisi Ali İhsan Su ile konuklarına yürütülen altyapı inşaat çalışmaları, fabrika inşaat projeleri ve hedeflerle ilgili bir sunum da gerçekleştirdi.

TÜİOSB'nin, Türkiye'nin ilk ihracat odaklı, dijital ve yeşil organize sanayi bölgesi olma özelliği taşıdığını belirten Gül Akyürek Balta, "TÜİOSB olarak, dijital tarım ve gıda ekosistemi kuruyoruz. TÜİOSB'nin güçlü temeller üzerinde yükselmesi için birinci faz olarak tahsisini tamamladığımız 70 sanayi parselinin bulunduğu 180 hektarlık alanda arazi düzenleme ve yol çalışmalarında sona yaklaştık. Toplam 300 hektarlık alanda konumlanacak ve 100 firmanın faaliyet göstereceği TÜİOSB'de 10 bin kişiye istihdam sağlayacağız. 300 milyon dolarlık yatırımın gerçekleşeceği TÜİOSB'de DigiGreenFoodValley markasıyla sertifikalı ürün ihraç ederek ilk etapta ülkemize yılda 250 milyon dolar gelir sağlamayı hedefliyoruz. Bunun için de yolumuza hızla devam ediyoruz" dedi.

"Yoğun denetim ve etkili tanıtımla markalaşma sağlanacak"

TÜİOSB'nin Mersin il merkezine 51, Adana il merkezine 47, Mersin Limanına 46, Çukurova Bölgesel Havalimanına 28 ve Adana-Mersin Otoyoluna ise 4 kilometre mesafede olmasının büyük bir avantaj sağladığının altını çizen Gül Akyürek Balta, şöyle devam etti: "Bölgemizde konserve gıda, süt ve süt ürünleri, makarna, bakliyat kurutma eleme ve paketleme tesislerinden tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesine kadar gıdanın hemen hemen her alanında faaliyet gösterecek işletmeler yer alacak. Bir ihtisas OSB olmanın avantajlarından faydalanarak oluşturduğumuz kümelenme içerisinde de ticaret sinerjisi oluşturacağız. Geniş ürün yelpazemizle ihracatta güç birliği yaparak özelleştirilmiş ticaret bölgesi olma hedefiyle dünya ticaretindeki pazar payımızı artıracağız. Avrupa Birliği'nin açıklamış olduğu 'Yeşil Mutabakata' paralel olarak Yeşil Mutabakat Eylem Planını hazırladık. Bu plana göre yeni nesil sanayi üssümüzde temiz ve güvenli enerji ulaşılabilir olacak. Kurmuş olduğumuz bu ekosistemde elde edilen yüksek katma değerli ürünlerin tüm dünya tarafından güvenle tüketilmesi için tarladan çatala değer zincirinin izlenebilirliğini gösteren bir sertifikasyon olan DigiGreenFoodValley'i oluşturduk. Bölgedeki tarımsal üretimin ve gıda ürünlerinin Avrupa Yeşil Mutabakatı kriterleri başta olmak üzere çevreci bir üretim anlayışı ile en yüksek kalitede üretildiğini tescilleyen DigiGreenFoodValley, oluşturulacak QR kodu ile ürünün tarladan sofraya gelinceye kadarki tüm süreçleri ile ilgili bilgilerinin gösterildiği yani kısaca ürünün tüm hikayesinin ortaya konduğu bir sertifika olacak."

"Yatırımcılarımıza dijitalleşme ve yeşil mutabakat danışmanlığı hizmeti vereceğiz"

Türkiye'nin ilk dijital ve yeşil OSB'sini oluşturma hedefi çerçevesinde tüm birimlerin bir arada toplanacağı, hizmet verim ve kalitesini artırmak için bölgenin ikonik binalarından biri olacak DigiGreenFoodTower'ı inşa edeceklerini belirten Akyürek Balta, "DigiGreenFoodTower içerisinde Ar-Ge, Yenilikçilik ve Dijital Dönüşüm Merkezi, Tarım ve Gıda Teknolojileri Test Merkezi, Kadın Ortak Girişim Fabrikaları (KOGİF), Bölge Müdürlüğü İdari Yönetim Birimleri, Eğitim Kompleksi ve Bölgede Yaşayan Dezavantajlı Gruplara Destek Merkezi yer alacak. DigiGreenFoodTower'da dijital olgunluk değerlendirme, eğitim-gelişim, dijital ikiz (digitaltwin) pilot çalışmaları, danışmanlık, uygulama ve yeşil fabrika (leedcertificate) başlıklarında faaliyetler yürütülecek. Ana yapılanmanın yanında ortak kullanım alanları da DigiGreenFoodTower'da oluşturulacak. Ayrıca temel hizmetlerden elektrik, su, telefon, internet, doğal gaz ve SCADA yönetimi hizmetleri de bu yapı dahilinde sunulacak" diye konuştu.

Gül Akyürek Balta, TÜİOSB'de ham madde temini ve tedarik zincirinin tamamının kontrol altında tutulduğu bir yapı tesis ettiklerini anlatarak şunları kaydetti: "Mext Teknoloji Merkezi iş birliği ile Ar-Ge Yenilikçilik ve Dönüşüm Merkezi, Endüstri 4.0 teknolojisiyle Canlı Üretim Tesisi kuruyoruz. Bu tesislerde en yeni ve rekabetçi çözümleri bir araya getirerek tüm sanayicilerin faydalanabileceği ortak hizmet alanı oluşturacağız. TÜİOSB yerleşkesi içinde inşa edeceğimiz DigiGreenFoodTower ile tüm yatırımcılarımıza dijitalleşme ve Yeşil Mutabakat danışmanlığı sağlayarak ülke ve dünya iletişim planlarında köprü olacağız. Yeşil Mutabakat Eylem Planına uygun olarak hayata geçireceğimiz Ortak Lojistik Merkezimiz ile hem yatırımcılarımızın lojistik maliyetlerini azaltacak hem de çok ciddi bir karbon salımınınönüne geçmiş olacağız."

'En önemli misyonumuz iş dünyasına girişimci, nitelikli, üretken ve etkin kadınlar kazandırmak'

Gül Akyürek Balta, TÜİOSB'nin en önemli misyonlarından birinin de iş dünyasına girişimci, nitelikli, üretken ve etkin kadınlar kazandırmak olduğunu anlattı. Bunu gerçekleştirmek için TÜİOSB bünyesinde Kadın Ortak Girişim Fabrikaları Projesi'nin (KOGİF) hayata geçirildiğini ifade eden Gül Akyürek Balta, "KOGİF projesi ile yönetimden üretime çoğunluğu kadınlardan oluşan fabrikalar kurarak, eşitlikçi bir anlayışla üretme hakkının tüm kadınlara sağlanmasını amaçladık. Kadın girişimcilerin ve iş gücünün, üretimde ve ticarette daha çok var olması, değişen rekabet koşullarına karşı desteklenmesi TÜİOSB'nin öncelikli ilkesi. KOGİF projesi ile gençlerin ve kadınların gıda ve tarım konularında geliştirecekleri özgün, inovatif ve teknoloji tabanlı iş fikirlerinin hayata geçirilmesi konusunda gerekli mentörlüklerin sağlanarak genç kadınlarda girişimcilik potansiyelinin oluşturulması, yenilikçi ve sürdürülebilir ürünlerin, hizmetlerin ve teknolojilerin geliştirilmesi önceliklerimiz arasında" ifadelerini kullandı.

Gül Akyürek Balta, Çukurova Bölgesinde bulunan üreticiler, sanayiciler, girişimciler ve KOBİ'lerin yararlanacağı yüksek teknoloji ile donatılacak test merkezi kurarak, burada fiziksel analizlerden toprak analizlerine kadar birçok alanda uluslararası kabul gören bağımsız bir belgelendirme kuruluşu olarak hizmet verileceğini de söyledi.

"Yenilenebilir enerji yatırımları ve çevre dostu üretim modelini hayata geçireceğiz"

TÜİOSB bünyesinde anaokulundan akademiye kadar teknik personel yetiştirecek bir eğitim kompleksi oluşturulacaklarını da açıklayan Gül Akyürek Balta, "Bunun yanı sıra güneş enerjisi santrali kurularak işletmelerin düşük maliyetle enerjilerinin karşılanması sağlanacak. Pis su ve yağmur suyu hatları, gri su hattı ve yağmur suyu toplama merkezi ile elde edilecek sular ayrı işlemlerden geçirilerek tekrar kullanıma kazandırılacak. Bu suların bir kısmı da Evci Suyu deresine bırakılarak tarım alanlarının sulanması sağlanacak" dedi.

Gül Akyürek Balta, 'TÜİOSB İhracat Odaklı Dijital Dönüşüm Projesi, TÜİOSB Ar-Ge ve Yenilikçilik Destek Merkezi Fizibilite Çalışması ve Tarımsal Ürün İşlemeye Dayalı Sanayi Kümelenme Çalışması Danışmanlığı' konularında da bilgiler verdi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi