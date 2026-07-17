TÜİK: Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 0,5 arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısının 2026 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 arttığını açıkladı.

TÜİK, Mayıs 2026 dönemine ilişkin; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısını açıkladı. Buna göre, ücretli çalışan sayısı 2026 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 892 bin 187 kişi iken, 2026 yılı Mayıs ayında 15 milyon 970 bin 105 kişi oldu. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 1,2 arttı. Ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,3 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0,1 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Mayıs ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 1,2 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe aynı kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı