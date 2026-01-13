Haberler

Tüik: 2025 Yılı Kasım Ayında Ticaret Satış Hacmi Yıllık Yüzde 7,1 Arttı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2025 yılı Kasım ayında ticaret satış hacmi yıllık yüzde 7,1, perakende satış hacmi ise yüzde 14,2 oranında arttı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yıl Kasım ayı verisine göre, ticaret satış hacmi yıllık yüzde 7,1, perakende satış hacmi ise yıllık yüzde 14,2 arttı.

TÜİK, 2025 yılı Kasım ayına ilişkin "Ticaret Satış Hacim Endeksi"ni açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi 2025 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,4, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,3, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 14,2 arttı.

Ticaret satış hacmi 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,6, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,1, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,5 artış gösterdi.

