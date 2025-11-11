Haberler

TÜİK'ten Eylül Ayı Ciro Rakamları: Yıllık Artış Yüzde 37,5

TÜİK, eylül ayı itibarıyla sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro endeksinin yıllık yüzde 37,5, aylık ise yüzde 4,6 arttığını açıkladı. Ticaret satış hacmi de yıllık yüzde 10,3'lük bir artış gösterdi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksinin yıllık yüzde 37,5, aylık yüzde 4,6 arttığını açıkladı.

TÜİK, Eylül 2025 dönemine ilişkin ciro endeksleri ile ticaret satış hacim endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi yıllık yüzde 37,5 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 30,5, inşaat ciro endeksi yüzde 32,8, ticaret ciro endeksi yüzde 41,6, hizmet ciro endeksi yüzde 37 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, aylık yüzde 4,6 arttı. Alt detaylarına bakıldığında; aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,8, ticaret ciro endeksi yüzde 7,7, hizmet ciro endeksi yüzde 1,9 arttı; inşaat ciro endeksi yüzde 6,5 azaldı.

TİCARET SATIŞ HACMİ YILLIK YÜZDE 10,3 ARTTI

Ticaret satış hacmi 2025 yılı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 8,3, toptan ticaret satış hacmi yüzde 8,9, perakende ticaret satış hacmi yüzde 14,3 arttı. Ticaret satış hacmi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,4 azaldı; toptan ticaret satış hacmi yüzde 7, perakende ticaret satış hacmi yüzde 2,2 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
