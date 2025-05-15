TÜİK: Şubat Ayında Hizmet Üretimi Yıllık %0,4 Arttı

TÜİK: Şubat Ayında Hizmet Üretimi Yıllık %0,4 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı hizmet üretim verilerini açıkladı. Hizmet üretimi, yıllık %0,4, aylık %0,1 artış gösterdi. Ancak ulaştırma, konaklama ve gayrimenkul hizmetlerinde düşüşler yaşandı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayında hizmet üretiminin yıllık yüzde 0,4, aylık yüzde 0,1 arttığını açıkladı.

TÜİK, Mart 2025 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,3 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,5 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,3 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,3 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,7 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,8 arttı.

Hizmet üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,8 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,7 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,7 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,5 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,2 azaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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