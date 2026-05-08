Tüik: Sanayi Üretimi Yıllık Yüzde 1,1 Azaldı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, sanayi üretimi 2026 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azaldı. Sanayi üretim endeksi, bir önceki aya göre ise yüzde 0,8 geriledi.

TÜİK'in açıkladığı Sanayi Üretim Endeksi verilerine göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 1,1 azaldı. Aylık olarak bakıldığında ise azalma yüzde 0,8 olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 5,6 düşerken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 5,8 artış gösterdi.

Aylık bazda değerlendirildiğinde ise mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 geriledi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3,9 arttı.

Kaynak: ANKA