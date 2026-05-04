Tüik: Nisan Ayında Enflasyon Aylık Yüzde 4,18, Yıllık Yüzde 32,37 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, nisan ayında enflasyon aylık yüzde 4,18, yıllık yüzde 32,37 arttı.

TÜİK, nisan ayına ilişkin "Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)" verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişimde 2026 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış olarak kaydedildi.

Endeks, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,37 oranında arttı. Açıklanan verilere göre, 12 aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 32,43 oldu.

Kaynak: ANKA
