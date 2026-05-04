Tüik'in Nisan Ayı Verilerine Göre, Mayıs Ayında Kira Artış Tavanı Yüzde 32,43 Oldu

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı nisan ayı enflasyonuyla birlikte mayıs ayında ev ve iş yerleri için kira artışında tavan oran yüzde 32,82 oldu.

TÜİK, nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 4,18, yıllık yüzde 32,37 arttı.

Verilerle, mayıs ayı kira artış oranı da netleşti. Buna göre, mayıs ayında ev ve iş yerlerinde kira artışının tavan oranı yüzde 32,43 oldu

Kaynak: ANKA