TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları ile ENAG'ın hesaplamaları arasındaki fark yüzde 126,18

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayında tüketici enflasyonunun yıllık yüzde 61,36 olduğunu açıkladı. ENAG'ın yaptığı hesaplamalara göre ise enflasyon yüzde 126,18.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayında tüketici enflasyonunun yıllık yüzde 61,36 olduğunu açıkladı. ENAG'ın yaptığı hesaplamalara göre ise enflasyon yüzde 126,18. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 61,36 olarak gerçekleştiğini duyurdu. Kurumun sayfasından paylaşılan verilere göre enflasyonun bir aylık artışı ise yüzde 3,43 olarak kayıtlara geçti:

TÜİK'in detaylı açıklamasına göre, son 12 ayda en yüksek fiyat artışı yüzde 94,12 ile lokanta ve otellerde oldu. En düşük artışın ise yüzde 25,98 ile konut fiyatlarında kaydedildiği bildirildi.

Enflasyon hesaplaması yapılan 143 temel başlıktan 15'inin fiyatlarında düşüş gerçekleşirken, altı temel başlığın endeksinde değişim olmadığı, 122 temel başlığın endeksinde ise artış görüldüğü bildirildi.

ENAG'ın enflason oranı yüzde 126,18

Enflasyon Çalışma Grubu (ENAG) tarafından yapılan hesaplamalara göre ise enflasyon, TÜİK'in açıkladığı rakamların iki katından daha fazla. ENAG'ın X hesabından yapılan paylaşımda, TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 126,18, aylık bazda ise yüzde 5,09 arttığı aktarıldı:

DW / ET,HT

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