TÜİK: Toplam ciro ekimde arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam cironun yıllık yüzde 35,4, aylık yüzde 0,6 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ekim 2025 dönemine ilişkin ciro endeksi ile ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,4 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 29,1, inşaat ciro endeksi yüzde 35,1, ticaret ciro endeksi yüzde 37,6, hizmet ciro endeksi yüzde 38,7 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. Aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,8 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 1,4 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 0,4 azaldı, hizmet ciro endeksi yüzde 3,8 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ YILLIK YÜZDE 7,4 ARTTI

Ticaret satış hacmi 2025 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 9,1 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,8 arttı, perakende ticaret satış hacmi yüzde 15 arttı. Ticaret satış hacmi, bir önceki aya göre yüzde 3,6 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,1 azaldı, perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,2 arttı.