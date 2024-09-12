TÜİK: İnternet Üzerinden Toplantı Yapan Girişim Oranı Yüzde 35,2

TÜİK, 2024 yılına ilişkin girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım araştırması verilerini açıkladı. Buna göre; iş amaçlı internet kullanan girişimlerin yüzde 91'i 2024 yılında internete erişimde sabit hat internet bağlantısı kullandı. Sabit hat internet bağlantısı kullanan girişimlerin abone oldukları en yüksek internet bağlantı hızları incelendiğinde; girişimlerin yüzde 57,4'ünün 100 megabitsaniyeden az hızda, yüzde 34,3'ünün 100-999 megabitsaniye hız aralığında ve yüzde 8,3'ünün 1 Gigabitsaniye ve üzeri hızda internet kullandığı görüldü.

YÜZDE 86,6 BAĞLANTI HIZINDAN MEMNUN

İnternete erişimde sabit hat internet bağlantısı kullanan girişimlerin yüzde 86,6'sı 2024 yılında faaliyetleri için kullandıkları internet bağlantı hızının yeterli olduğunu beyan etti. Sabit hat internet bağlantı hızını yeterli bulan girişimlerin oranı 2020 yılında yüzde 89,9'du. İnternet bağlantı hızının faaliyetleri için yeterli olduğunu bildiren girişimlerin oranı, 2024 yılında çalışan sayısı 250 ve üzeri olanlar için yüzde 92,6, 50-249 çalışanı olanlar için yüzde 87,9, 10-49 çalışanı olanlar için ise yüzde 86,1 olarak tespit edildi.

UZAKTAN ERİŞENLERİN SAYISI ARTTI

Çalışanlarının girişimin e-posta sistemine, doküman ve belgelerine veya iş uygulamalarına/yazılımlarına uzaktan erişim imkanının olduğunu beyan eden girişimlerin oranı 2022 yılında yüzde 68,4 iken; 2024 yılında bu oran yüzde 73 oldu. Çalışanlarına 2024 yılında girişimin e-posta sistemine uzaktan erişim imkanı sağlayan girişimlerin oranı yüzde 68, doküman ve belgelerine uzaktan erişim imkanı sağlayan girişimlerin oranı yüzde 58, iş uygulamalarına veya yazılımlarına uzaktan erişim imkanı sağlayan girişimlerin oranı ise yüzde 59,2 oldu. Bu oranlar 2022 yılında sırasıyla yüzde 63,7, yüzde 51,1 ve yüzde 50,5'ti. En az 10 çalışanı olan girişimlerin yüzde 35,2'si 2024 yılında internet üzerinden toplantı yaptığını belirtti. Bu oran, 2022 yılında yüzde 30,4'tü. İnternet üzerinden toplantı yapan girişimler çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde; 2024 yılında 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 30,9'unun, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 52,5'inin ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin ise yüzde 77,4'ünün uzaktan toplantı yaptığı görüldü.

E-SATIŞ YAPAN GİRİŞİMLERİN ORANI YÜZDE 17,4

Girişimlerin 2023 yılında internet (web siteleri ya da mobil uygulamalar) ve/veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) aracılığı ile gerçekleştirdikleri e-satış oranı yüzde 17,4 oldu. Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre e-satış yapma oranı, 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 17, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 17,4 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 30,8 oldu. e-Satış yapma oranı ekonomik faaliyet grubuna göre incelendiğinde ise 2023 yılında en fazla e-satış yapma oranının yüzde 46,1 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerini yürüten girişimlerde olduğu görüldü. Bunu yüzde 27,4 ile bilgi ve iletişim faaliyetlerini yürüten girişimler ile bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı faaliyetlerini yürüten girişimler takip etti.