TÜFE Ağustosta Yüzde 2,47 Arttı

Ağustos ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 2,47 artış gösterdi. Gıda, enerji ve hizmet harcamalarında önemli artışlar kaydedildi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,47 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, ağustosta aylık yüzde 2,47 arttı.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,2, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 1,84 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 0,64, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,44, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,37 ve hizmette yüzde 2,73 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin ağustosta aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

KapsamAylık
Genel TÜFE2,47

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE2,2
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 1,84
Enerji0,64
Gıda ve alkolsüz içecekler4,44
Enerji ve gıda dışı mallar1,37
Hizmet2,73

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
