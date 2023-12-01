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TÜDİP'den Adıyaman ve Hatay'daki ihtiyaç sahibi çocuklara ziyaret

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Dünya İş Kadınları Platformu (TÜDİP) heyeti, Adıyaman ve Hatay'daki ihtiyaç sahibi çocukları ziyaret etti.

TÜRK- Dünya İş Kadınları Platformu (TÜDİP) heyeti, Adıyaman ve Hatay'daki ihtiyaç sahibi çocukları ziyaret etti.

Ziyarette, TÜDİP Yönetim Kurulu Üyeleri Gülnur Kamaşak, Seycan Tanfer, Esra Çiftçi Aslan ve Şebnem Akman Balta yer aldı. Ziyaret kapsamında heyet, ilk olarak Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti. Adıyaman Kahta Atatürk İlkokulu'nu ziyaret eden heyet, ihtiyaç sahibi çocuklara hediye dağıttı. Heyet daha sonra Hatay Samandağ'a geçerek, Mağaracık İlkokulu'nu ve Hatay Antakya Şehit Coşkun Akşit Ortaokulu'nu ziyaret etti, TÜDİP heyeti, yaptığı açıklamada, "Çocuklar bizim geleceğimiz mutlu çocuklar mutlu yarınlardır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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