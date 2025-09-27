TÜBİTAK, Uluslararası Araştırmacılar Programlarının 2025 Çağrılarını Açtı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK eliyle yürütülen Uluslararası Lider Araştırmacılar ve Uluslararası Genç Araştırmacılar programlarının 2025 yılı çağrılarını başvuruya açtıklarını bildirdi.

Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, lider bilim insanlarını Türkiye'ye kazandırmaya, ülkenin bilim ve teknoloji ile kalkınma yolculuğunu güçlendirmeye devam ettiklerini aktardı.

TÜBİTAK eliyle yürütülen Uluslararası Lider Araştırmacılar ve Uluslararası Genç Araştırmacılar programlarının 2025 yılı çağrılarını başvuruya açtıklarını belirten Kacır, "Program kapsamında bilim insanlarımıza Türkiye'de çalışacakları kurumdan alacakları ücretlere ilave olarak, 3 yıl boyunca aylık 156 bin liraya kadar burs, 5 araştırmacıdan oluşan araştırma ekibindeki araştırmacılara aylık 36 bin 500 liraya kadar burs, 4 milyon 700 bin liraya kadar altyapı kurulum desteği, 2 milyon 400 bin liraya kadar proje ödeneği, aileleriyle birlikte seyahat ve sağlık sigortası destekleri sunuyoruz. Çığır açıcı bilimsel çalışmalarını Türkiye'de yürütecek, ülkemizin stratejik hedeflerine katkıda bulunacak, ekibinde nitelikli araştırmacılar yetiştirecek her bir lider araştırmacıyı ülkemize kazandırmak üzere 21 milyon liraya varan TÜBİTAK destekleri sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kacır, dünyanın önde gelen üniversitelerinde, araştırma enstitülerinde, AR-GE merkezlerinde, teknoloji şirketlerinde deneyim kazanmış araştırmacıları Türkiye'ye davet etti.

Söz konusu çağrılara 24 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.