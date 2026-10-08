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TÜBİTAK lider programları çağrıları açıldı, başvuru 15 Aralık 2026'da sona erecek

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Ulusal Lider Araştırmacılar ve Ulusal Genç Liderler programlarının 2026 çağrılarının açıldığını duyurdu. Çağrılara son başvuru tarihi 15 Aralık 2026 olarak belirlendi; yurt içindeki bilim insanlarının başvuruları bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Ulusal Lider Araştırmacılar ve Ulusal Genç Liderler programlarının 2026 çağrılarının açıldığını bildirdi.

Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

TÜBİTAK Ulusal Lider Araştırmacılar Programı ve Ulusal Genç Liderler Programı 2026 yılı çağrılarının açıldığını belirten Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda çığır açıcı nitelikte gelişmeler sağlayabilecek, önemli keşif veya buluş potansiyeline sahip projeleri yürütecek yurt içindeki bilim insanlarımızın başvurularını bekliyoruz. Bilim ve AR-GE altyapımıza güç katacak, çalışmalarıyla Türkiye'nin geleceğine yön verecek tüm araştırmacılarımıza başarılar diliyorum."

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, çağrılara son başvuru tarihi 15 Aralık 2026 olarak belirlendi.

Kaynak: AA
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