TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı 2025 İkinci Çağrısı Başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, teknoloji girişimcilerine yönelik TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı'nın 2025 yılı ikinci çağrısının başladığını bildirdi.

Kacır, sosyal medya hesabından TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Teknoloji girişimcilerine yönelik TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı'nın 2025 yılı ikinci çağrısının başladığını belirten Kacır, "İş fikri başvuruları, 149 uygulayıcı kuruluş üzerinden alınacak. Program kapsamında girişimcilere, hızlandırıcı desteğin yanı sıra 900 bin liraya kadar TÜBİTAK BiGG Fonu yatırımı sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Kacır, ayrıca, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) işbirliğiyle yürütülen Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı kapsamında girişimlere ek yatırım imkanı sunulacağına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Teknoloji ekosistemimizi büyütmeye, girişimcilerimizin fikirlerini katma değerli ürünlere dönüştürmelerine destek olmaya devam edeceğiz, başvurular, 22 Ağustos'ta sona erecek."

Eş yatırım yapılabilecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre de TÜBİTAK BİGG Yatırım Programı çağrısı kapsamında mükemmeliyet mührü ile desteklenmeye hak kazanan girişimciler için destek tutarı, fon tarafından yüzde 3 hisse karşılığında yatırım olarak aktarılacak. Eş yatırım alan iş planları da hızlı destek uygulamasından faydalanabilecek.

Uygulayıcı kuruluş veya kendi aralarındaki sözleşmeye göre uygulayıcı kuruluş adına hareket eden tüzel kişiler, TÜBİTAK Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı çerçevesinde girişimlere TÜBİTAK BiGG Fonu ile beraber eş yatırım yapabilecek.

Programa ilişkin ayrıntılı bilgilere "https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-bigg-yatirim-programi-2025-yili-2-cagrisi-acildi" adresinden ulaşılabilecek.