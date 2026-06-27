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TÜBA'nın 63. Genel Kurulu'nda yeni üyeler belirlendi

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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 63. Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda 9 yeni üye seçti. Asli, asosye ve şeref üyelikleri belirlenirken, geçen yıl seçilen üyelere beratları takdim edildi.

Türkiye Bilimler Akademisine (TÜBA), 63. Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda 9 yeni üye seçildi.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen genel kurulda, üyelerin katılımıyla oylama yapıldı.

Oylamada, TÜBA asosye üyeleri Prof. Dr. Önder Metin ve Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu ile aday gösterilen Prof. Dr. Erdal Çelik asli üye seçildi. Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran'ın ise asosye üyeliği yenilendi.

Asosye üyeler, Prof. Dr. İhsan Kaya, Prof. Dr. İmren Hatay Patır ve Prof. Dr. Mehmet Gürdal olarak belirlendi.

Akademi Konseyi'nde Prof. Dr. Ahmad Fauzi Ismail, Prof. Dr. Feridun Hamdullahpur, Prof. Dr. Muhammad Iqbal Choudhary, Prof. Dr. Mohannad Furjan ve ?Prof. Dr. Muazzam A. Khan Khattak şeref üyesi oldu.

Akademi üyelerine berat takdimi

62. Genel Kurul toplantısında seçilen veya üyelik statüleri değişen Prof. Dr. Ali Koşar, Prof. Dr. Ali Ekber Akgün, Prof. Dr. Bayram Zafer Erdoğan, Prof. Dr. Sezai Ercişli, Prof. Dr. Selim Zaim ve Prof. Dr. Mustafa Oral Öncül'e de "Asli Üyelik Beratları" takdim edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
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