TÜBA'nın GEBİP ve TESEP ödül programlarına başvuru süresi 10 Nisan'a uzatıldı

Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (TÜBA-GEBİP) ve TÜBA Bilimsel Telif Eser (TÜBA-TESEP) ödül programlarına başvuru süresinin 10 Nisan'a uzatılması kararlaştırıldı.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, 25 yıl önce TÜBA tarafından başlatılan TÜBA-GEBİP ödülleri, Türkiye'nin genç bilim insanlarına veriliyor.

Yaklaşık 20 yıldır verilen TÜBA-TESEP ödülleri de bilim dilinin Türkçe doğru kullanımını esas alan nitelikli telif eserlere takdim ediliyor.

Bu çerçevede ödül programına başvurular, gelen yoğun talep üzerine 10 Nisan'a uzatıldı.

Gazi Yaşargil Sinir Bilim Özel Ödülleri başlatıldı

TÜBA, 2025'te vefat eden ve dünyada "Yüzyılın Beyin Cerrahı" olarak anılan Gazi Yaşargil anısına 2026 yılından itibaren "Gazi Yaşargil Sinir Bilim Özel Ödülleri"ni başlatma kararı aldı. Sağlık ve yaşam bilimleri alanında verilecek bu özel ödüle, ilgili alandaki genç Türk bilim insanları başvurabilecek.

Ödül, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle sahibini bulacak.

TÜBA-GEBİP kapsamında da eczacılık alanında bilimsel araştırma, proje ve çalışmalarıyla öne çıkan bilim insanına "Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Eczacılık GEBİP Özel Ödülü" verilecek. TESEP ödülleri kapsamında da TÜBA'nın bilimsel katkıları dünya kamuoyunca kabul edilen üyeleri Halil İnalcık, Mehmet Genç ve Kemal Karpat adına özel ödüller takdim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ödül programlarının Türkiye'nin bilimsel gelişiminin pusulası olduğunu belirterek, ödüller için jürilerin detaylı değerlendirme yapacağını ve liyakat esasının temel ilke olduğunu ifade etti.

Şeker, TÜBA-GEBİP ödülleri ile genç akademisyenlerin yenilikçi projelerinin üç yıl süresince desteklendiğini, TÜBA'nın yalnızca bireysel başarıları onurlandırmakla kalmayıp, Türkiye'nin ve dünyanın insan kaynağına uzun vadeli katkı sunduğunu kaydetti.

TÜBA-GEBİP ödülü sahiplerine 3 yıl boyunca her yıl için 250 bin lira, ayrıca her yıl tez aşamasındaki lisansüstü çalışmalarında kullanılmak üzere 50 bin lira, uluslararası nitelikteki bilimsel çalışmaları kapsamında düzenleyecekleri ulusal ve uluslararası toplantılar için de 40 bin liraya kadar ilave mali destek ile TÜBA üyelerince bilimsel danışmanlık desteği sağlanıyor. İlk 3 yıldan sonraki 5 yıl boyunca yılda bir kez yurt dışı bilimsel toplantılara ve etkinliklere katılım desteği de verilecek.