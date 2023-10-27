TTSO Heyeti Azerbaycan'da Temaslarda Bulundu

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) heyeti, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de çeşitli temaslarda bulundu. Heyet, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'yı ziyaret etti. Bağcı, Türk iş insanları için Azerbaycan'da önemli yatırım imkanları olduğunu aktardı. Ayrıca, sağlık turizmi çalışmalarının da olumlu ilerlediğine dikkat çekti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) heyeti, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de çeşitli temaslarda bulundu.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi başkanlığındaki heyet, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'yı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bağcı, Türk iş insanları için Azerbaycan'da önemli yatırım imkanları olduğunu aktardı.

Bağcı, Büyükelçilikte güçlü bir ticaret müşavirliği yapısı bulunduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ayda sözlü ve yazılı olarak 4 bine yakın soruyu cevaplıyorlar. İş insanlarımıza sağlıklı bilgi vermeye, doğru yerlere yönlendirmeye çalışıyoruz. Ticaretimiz gelişiyor. Bu yıl sonuna kadar 7 milyar doları yakalayacağız. 2028'e kadar hedefimiz 10 milyar dolar. Azerbaycan'da Türk mallarına ilgi ve güven yüksek. Bu durumu geliştirerek devam ettirmeliyiz. Türkiye için cazip ve gelişen bir piyasa."

Sağlık turizmi çalışmalarının da olumlu ilerlediğine dikkati çeken Bağcı, Azerbaycan Havayolları'nın başlattığı direkt seferlerin önemli avantaj olduğunu, Trabzon-Bakü hattına direkt uçak seferleri konulması için de çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

Azerbaycan pazarını Trabzon iş dünyası olarak önemsediklerinin altını çizen Çelebi ise uygun arazi bulunması halinde otel yapmak isteyen firmalar olduğunu anlattı.

Çelebi, verimli geçen iş gezisinin gelecekte önemli ortaklıklar doğuracağına inandığını sözlerine ekledi.