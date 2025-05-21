TTK, Zonguldak ve Bartın'da 6 Engelli Eleman Alacak

TTK, Zonguldak ve Bartın'da 6 Engelli Eleman Alacak
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Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak'ta 3 ve Bartın'da 3 engelli eleman alımı yapacağını duyurdu. 26-30 Mayıs tarihleri arasında ilana çıkılacak ve kura çekimi 17 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere Zonguldak'ta 3 ve Bartın'dan 3 engelli eleman alımı yapacak.

TTK'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurumun yer üstü işlerinde 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere Zonguldak ve Bartın'da 3'er engelli eleman istihdam edilecek.

Zonguldak ve Bartın İş Kurumlarınca 26 Mayıs-30 Mayıs arasında 5 günlük ilana çıkılacak ve ilan bitimi sonucunda başvuran adaylar arasından işe alınacak işçileri tespit etmek amacıyla 17 Haziran'da Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğünde elektronik kura çekimi yapılacak.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
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