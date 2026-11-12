TSB Genel Sekreteri Obalı, sigorta düzenlemesinin erişimi kolaylaştıracağını söyledi

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Özgür Obalı, bütünleşik sigortalara ilişkin yeni düzenlemenin sigortayı hayatın doğal akışı içinde daha erişilebilir kılacağını ve sigortalılık bilincinin gelişmesini destekleyeceğini bildirdi.

Obalı, yaptığı yazılı açıklamada, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan ve bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bütünleşik Sigortalar Hakkında Yönetmelik'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sigortacılığın temelinde bireylerin ve işletmelerin karşılaşabilecekleri risklere karşı güvence oluşturmanın bulunduğunu kaydeden Obalı, bu güvenceyi ihtiyaçla doğru zamanda buluşturmanın en az ürünün kendisi kadar önemli olduğunu bildirdi.

Bütünleşik sigortaların tüketicinin bir ürün veya hizmet satın alırken bununla bağlantılı riskleri görmesine ve ihtiyacına uygun teminata daha kolay ulaşmasına imkan tanıdığını vurgulayan Obalı, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni düzenlemeyi, sigortayı hayatın doğal akışı içinde daha erişilebilir kılacak ve sigortalılık bilincinin gelişmesini destekleyecek önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu modelin sağlıklı gelişmesinde açık bilgilendirme, tüketicinin özgür iradesi ve güvenilir uygulamalar belirleyici olacak. Sigortanın kapsamının, priminin ve teminatı sağlayan şirketin açıkça belirtilmesi, satın alma ve sözleşmeyi sona erdirme süreçlerinin anlaşılır olması, tüketici güvenini güçlendirecektir. Sektörümüzün de bu çerçevede değişen ihtiyaçlara yanıt veren yenilikçi çözümler geliştireceğine inanıyoruz."

"Düzenleme, sözleşmenin sona erdirilmesinde de kolaylık sağlıyor"

Özgür Obalı, TSB Bütünleşik Sigorta Çalışma Grubunun da katkı sunduğu uygulamanın gelişimini takip edeceklerini ve uygulamaya katkı sağlamayı sürdüreceklerini belirtti.

Yönetmeliğin öne çıkan hükümlerinden birinin "sigortanın mal veya hizmet satın alma ya da kiralama şartı olarak sunulmasının yasaklanması" olduğunu aktaran Obalı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sigorta satın almayan tüketiciler için fiyat veya diğer satış koşulları aleyhte değiştirilemiyor. Böylece sigorta güvencesi, tüketicinin ihtiyacı ve tercihi doğrultusunda sunuluyor. Düzenleme, sözleşmenin sona erdirilmesinde de kolaylık sağlıyor. Tüketici, sona erdirme talebini sözleşmenin kurulmasında kullanılan yöntemle de iletebiliyor ve daha ağır koşullar içeren bir yönteme yönlendirilemiyor. Mal veya hizmet sözleşmesinde cayma, fesih, iptal ya da dönme hakkının kullanılması halinde bağlantılı sigorta sözleşmesi de tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın kendiliğinden sona eriyor. Bununla birlikte düzenleme, bütünleşik sigorta kapsamında sunulabilecek teminatların sınırlarını da belirleyerek zorunlu sigortalar, konut ve iş yeri sigortaları ile belirli istisnalar dışındaki araç, sağlık ve hayat sigortalarının bu model kapsamında sunulmasını sınırlandırıyor."

"Bütünleşik sigortaların gelişiminde tüketicinin doğru bilgilendirilmesi önemli"

TSB Genel Sekreteri Obalı, bütünleşik sigortaların gelişiminde tüketicinin doğru bilgilendirilmesinin, teminatların ihtiyaçlara uygun tasarlanmasının ve hizmet süreçlerinin etkin yürütülmesinin önemli olduğunu bildirdi.

Obalı, tüketici haklarını gözeten, sigortaya erişimi kolaylaştıran ve hizmet kalitesini yükselten uygulamaların sektörün sürdürülebilir büyümesine ve toplumun risklere karşı dayanıklılığının güçlenmesine katkı sağlayacağını anlattı.

Kaynak: AA