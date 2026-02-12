Haberler

Türkiye Sigorta Birliği hasar danışmanlığı tuzaklarına dikkati çekti

Türkiye Sigorta Birliği, trafik kazaları sonrası hasar danışmanı olarak kendini tanıtan kişilerin vatandaşları mağdur etmesine karşı uyarıda bulundu. Kişisel verilerin korunması ve yalnızca yetkili sigorta şirketleri ile resmi kurumlarla iletişim kurulması gerektiği vurgulandı.

??????? Türkiye Sigorta Birliği (TSB), son dönemde trafik kazaları sonrasında kendilerini hasar danışmanı olarak tanıtan kişilerin vatandaşları mağdur etmesi ve kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi üzerine, video aracılığıyla vatandaşlara çağrıda bulundu.

TSB'den yapılan açıklamada, "Verileriniz güvenliğinizdir, kimseyle paylaşmayın" uyarısına yer verildi.

Hazırlanan video çalışmasında, kaza sonrası yaşanan stres ve belirsizlik ortamını fırsata çevirmeye çalışan kişi ve oluşumlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Videoda, hasar sürecine ilişkin işlemlerde yalnızca yetkili sigorta şirketleri ve resmi kurumlarla iletişime geçilmesi gerektiğinin altı çizildi.

TSB tarafından yapılan açıklamada, kişisel verilerin üçüncü kişilerle paylaşılmasının ciddi mağduriyetlere yol açabileceği belirtilerek, "Trafik kazası sonrası vatandaşlarımız yalnızca sigorta şirketleri ve resmi kurumlarla iletişim kurmalı; kimlik bilgileri, poliçe detayları ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerini yetkisiz kişilerle paylaşmamalıdır." uyarısında bulunuldu.

Türkiye Sigorta Birliği, bu çalışma ile vatandaşların hak kaybına uğramasının önlenmesini, kişisel verilerin korunmasını ve sigorta sektörüne duyulan güvenin güçlendirilmesini hedefliyor.

Kaynak: AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi
