Trump'tan İngiliz yayın kuruluşuna milyar dolarlık dava

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi hakkında yayımlanan bir belgeselde sözlerinin çarpıtıldığını öne sürerek İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye karşı 10 milyar dolarlık tazminat davası açtı. Trump cephesi, belgeselin kamuoyunu yanıltan ve itibarını zedeleyen bir kurguya dayandığını savundu.

Dava dilekçesinde, BBC'nin 6 Ocak Kongre baskını öncesinde Trump'ın yaptığı konuşmalardan "Kongre'ye yürüyün" ve "sonuna kadar savaşın" ifadelerini öne çıkardığı, buna karşılık Trump'ın destekçilerine yönelik "barışçıl protesto" çağrılarının belgeselden bilinçli şekilde çıkarıldığı savunuldu.

10 MİLYAR DOLARLIK TAZMİNAT TALEBİ

Trump cephesi, 5 milyar doları iftira, 5 milyar doları ise Florida eyaletinin ticari uygulamalar yasasının ihlali gerekçesiyle olmak üzere toplam 10 milyar dolarlık tazminat talep ediyor.

TARTIŞMALI BELGESEL: "TRUMP: İKİNCİ BİR ŞANS ?"

Davanın merkezinde, BBC News'te Panorama programında yayımlanan "Trump: İkinci Bir Şans?" adlı belgesel yer alıyor. Dilekçeye göre belgeselde, Trump'ın iki farklı konuşması tek bir konuşma gibi montajlandı ve bu yolla kamuoyunda "Kongre'ye yürüyün ve savaşın" çağrısı yaptığı izlenimi yaratıldı.

BBC'DE İSTİFALAR GELMİŞTİ

Söz konusu montaj skandalının, BBC Yönetim Kurulu'na sunulan 19 sayfalık bir raporla ortaya çıktığı belirtildi. Raporun ardından BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness'in istifa ettiği hatırlatıldı.

Trump cephesi, belgeselin yalnızca gazetecilik hatası değil, bilinçli bir algı operasyonu olduğunu savunurken, dava uluslararası medyada büyük yankı uyandırdı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Ekonomi
500

