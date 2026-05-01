Trump, ABD-Kanada sınırında petrol taşıyacak boru hattı projesine izin verdi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Kanada arasındaki sınır bölgesinde petrol ve petrol ürünlerinin taşınmasına olanak sağlayacak boru hattı projesiyle ilgili başkanlık iznini imzaladı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Montana eyaletinin Phillips County bölgesindeki sınır hattında petrol ile petrol ürünlerinin taşınmasına yönelik boru hattının inşası, bağlantısı ve işletilmesine izin verildiği belirtildi. ABD yönetiminin, ulusal güvenlik gerekçesiyle gerektiğinde boru hattının kontrolünü geçici olarak devralabileceği kaydedildi.

