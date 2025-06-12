Trump, Otomotiv İşçilerini Koruma Amacıyla Gümrük Vergisini Arttırabilir

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ABD Başkanı Donald Trump, otomotiv işçilerini daha fazla korumak için ithal otomobillere uygulanan yüzde 25 gümrük vergisinin artırılabileceğini açıkladı. Trump, bu adımın Amerikan üretiminde artış sağlayacağını belirtti.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, otomotiv işçilerini daha fazla korumak için ithal otomobillere getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisini artırabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde, otomobil tarifelerine dair açıklamalarda bulundu.

Otomotiv sektöründe çalışan işçileri korumak için ithal otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirdiğini anımsatan Trump, bu sayede Amerikan üretimine yatırımların ve otomobil üretiminin arttığını dile getirdi.

Trump, ABD'de üretilmeyen otomobiller için tarife ödenmesi gerektiğini belirterek, "Bu, başkanlardan herhangi biri tarafından da yapılabilirdi. Ben Çin ile yapmıştım. Bu yüzden otomobilleri buraya gelmiyor ama Avrupa'ya, her yere gidiyor." diye konuştu.

Ancak Çin'i sevdiğini ve Devlet Başkanı Şi Cinping'e saygı duyduğunu söyleyen Trump, Çin ile her iki ülke için de iyi olan bir anlaşma yaptıklarını anlattı.

Trump, "Otomotiv işçilerini daha fazla korumak için, tüm yabancı otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirdim ve çok uzak olmayan bir gelecekte bu tarifeyi artırabilirim. Ne kadar yükseğe çıkarsanız, burada bir fabrika kurma olasılığı o kadar artar." dedi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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