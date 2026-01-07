Haberler

Trump, büyük kurumsal yatırımcıların müstakil konut satın almasını yasaklayacağını belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, büyük kurumsal yatırımcıların müstakil konut satın almasını yasaklamak için adımlar atacağını açıkladı. Bu karar, yüksek enflasyondan dolayı Amerikan rüyasının birçok kişi için ulaşılamaz hale geldiğini vurgulayan Trump tarafından duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump, büyük kurumsal yatırımcıların müstakil konut satın almasını yasaklamak için adımlar attığını belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, çok uzun bir süre boyunca bir konut satın alma ve sahibi olmanın "Amerikan rüyasının" zirvesi olarak kabul edildiğini ifade ederek, bunun çok çalışmanın ve doğru şeyi yapmanın ödülü olduğunu belirtti.

Trump, ancak şimdi eski ABD Başkanı Joe Biden ve Kongre'deki Demokratları sorumlu tuttuğu "rekor düzeydeki yüksek enflasyon" nedeniyle bu "Amerikan rüyasının" çok sayıda insan, özellikle de genç Amerikalılar için giderek ulaşılamaz hale geldiğinin altını çizdi.

Bu ve daha pek çok nedenden dolayı büyük kurumsal yatırımcıların daha fazla müstakil konut satın almasını yasaklamak için adımlar attığını belirten Trump, bunun yasalaşması için Kongre'ye de çağrıda bulunacağını aktardı. Trump, "Evlerde insanlar yaşar, şirketler değil." ifadesini kullandı.

Ayrıca Trump, bu konuyu, konut ve konutun karşılanabilirliğiyle ilgili diğer öneriler de dahil olmak üzere iki hafta sonra Davos'ta yapacağı konuşmada ele alacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Aralarında Ciciş kardeşlerin büyüğü de var! 19 kişi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da

"Önümüzdeki yıl o ülkede yeni bir başkan olacak"
Beşiktaş'tan ayrılan Paulista'nın yeni adresi belli oldu

Ayrılığının ardından 24 saat dolmadan yeni adresi belli oldu
Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un ev hapsi kaldırıldı

İBB soruşturmasında yeni gelişme! Murat Ongun'un eşi hakkında karar
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
17 yaşındaki kız çocuğu, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu

17 yaşındaki kız, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu
AK Parti'ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım

AK Parti'ye geçer geçmez verdiği ilk mesaj çarpıcı: Ben zaten...