Trump, Fed Başkanı Powell'ın yönetim kurulunda kalıp kalmamasını umursamadığını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın başkan olarak görev süresi dolduktan sonra bankanın yönetim kurulunda kalıp kalmasının umurunda olmadığını ifade etti.

Trump, Oval Ofis'te düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Fed Başkanı Powell'ın görev süresi sona erdikten sonra bankanın yönetim kurulunda kalma kararına ilişkin görüşü ve bu konuda bir adım atıp atmayacağı sorulan Trump, "Hayır, umurumda değil, kalırsa kalsın." yanıtını verdi.

Trump, "Ben sadece Kevin'ın (Warsh) başkan olmasından emin olmak istedim." dedi.

Powell'ın başkanlık görevinin sona ermesinin ardından yönetim kurulunda kalacağını açıklamasını "çok sıra dışı" olarak nitelendiren Trump, "Bunu tahmin etmiştim çünkü açıkçası onu kim işe alır ki? Bu yüzden kalacağını tahmin etmiştim." diye konuştu.

Donald Trump, Powell için "Olumsuz bir güç." ifadesini kullanarak, onunla ilgili Fed binasının tadilat maliyetinin kendisini faiz oranlarından daha çok kızdıran bir konu olduğunu aktardı.

Fed Başkanı Powell, 29 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında, başkan olarak görev süresi 15 Mayıs'ta sona erdikten sonra henüz belirli olmayan bir süre boyunca yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
