Trump, Çin ile Üretim Kaybı Üzerine Anlaşma Umutlarını Paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, uyguladığı gümrük tarifelerinden dolayı Çin'de üretim kaybı yaşandığını ifade ederek, "Bunun Çin'in başına gelmesini istemem. Bir noktada Çin ile bir anlaşma yapacağımızı umuyorum" dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında ABD-Çin gerilimine ilişkin gündemi değerlendirdi. Trump, Pekin'e uyguladıkları yüzde 145'lik gümrük tarifeleri nedeniyle Çin'deki üretimin gerilediğini ve bazı fabrikaların kapanmaya başladığını savundu. Trump, Çin'de üretilen ürünleri almadıkları için olumsuz ekonomik raporların geldiğini belirterek, "Az önce Çin'deki durumla ilgili bazı raporları gördüm, bunun Çin'in başına gelmesini istemem. Devlet Başkanı Şi'yi çok severim. Bu duyduklarıma üzüldüm ama Çin'de kesinlikle (üretim konusunda) darbe alıyorlar. Ancak bir noktada Çin ile bir anlaşma yapacağımızı umuyorum. Çin'le konuşuyoruz ama Çin'in her yerinde fabrikalar kapanıyor çünkü onların ürünlerini almıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin'in üretimle ilgili durumundan memnun olmadığını ifade eden Trump, "Bize karşı adil olmadıkları sürece onların ürünlerini istemiyoruz. Neler olacağını göreceğiz. Ben bunu görmekten mutlu değilim. Çin'in iyi olmasını isterim. Her ülkenin iyi olmasını isterim ama bize de adil davranmaları gerekiyor" dedi.